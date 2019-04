Cancer : il se bat pour que sa femme ait une greffe de moelle osseuse

Il veut absolument sauver la vie de sa femme atteinte de leucémie et qui a besoin d'un don de moelle osseuse compatible, alors Olivier a lancé un appel. Depuis, ses collègues, ses amis, mais aussi de nombreux anonymes ont répondu. À Saint-Étienne (Loire), l'Établissement français du sang (EFS) a plus de candidats que d'habitude, et surtout des policiers qui ont répondu à la demande d'Olivier, lui-même agent de police à Roanne (Loire).

Garder espoir

"On est tous les trois, et j'ai tellement envie qu'elle soit là, que c'est dur", confie Olivier qui s'occupe des leurs deux enfants pendant que Jennifer lutte contre la maladie. Par écrans interposés, depuis sa chambre stérile de l'Institut de cancérologie de la Loire, la maman parvient à partager un peu de leur quotidien. "Pour le coucher, c'est hyper important. On fait l'histoire du soir ensemble", explique Jennifer, qui garde espoir et assure avoir un esprit positif.

