L'association Laurette Fugain organise une tombola solidaire

L'Association Laurent Fugain a pour objectif de combattre la leucémie. Afin de trouver du soutien et des collecter des dons, elle va rassembler des personnalités qui ont à cœur de soutenir son combat. "Chaque personnalité offre un cadeau, un objet qui lui a appartenu ou une idée et tous ces cadeaux sont mis en vente, un lot pour 10 euros, chacun peut choisir un lot et l'artiste qui lui convient et nous permettre de ramener des sous à l'association", explique Stéphanie Fugain, présidente de l'Association Laurette Fugain. Patrick Bruel, David Hallyday, Thomas Dutronc ou encore Caroline Garcia font partie des personnalités qui se sont engagées.



Une chance sur un million d'être compatible

"On essaie de montrer aux personnes qui vont bien que dans ce parcours du malade (...), il y a le besoin urgence d'avoir des traitements, mais on a un besoin constant de donneurs. De donneurs de sang, de donneurs de plaquettes, d'inscrits sur les fichiers de moelle osseuse", témoigne Stéphanie Fugain, présidente de l'Association Laurette Fugain sur le plateau du 23h, mardi 4 mai. Les patients s'accrochent à l'espoir d'un donneur, "sans don de moelle osseuse, le parcours s'arrête". Il y a une chance sur quatre d'être compatible avec la fratrie et une chance sur un million d'être compatible avec une personne non apparentée. En France, 5 000 personnes meurent de la leucémie par an.