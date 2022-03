Sidaction : comment sensibiliser les jeunes ?

Plus de 40 ans après la découverte du sida, les idées fausses résistent. Selon un sondage Ipsos pour Sidaction, 23% des 15-24 ans pensent que le VIH peut se transmettre par un baiser, 17% par la transpiration. Un quart des sondés dit par ailleurs n'avoir jamais bénéficié d'un enseignement en santé sexuelle durant sa scolarité. "On en avait plus parlé au collège qu'au lycée, mais au lycée aussi on a eu quelques moments de sensibilisation en cours", relate un élève. "Si on en a eu, c'est vraiment très, très peu", nuance un de ses camarades.

Un enseignement en santé sexuelle

Les étudiants du BTS profitent chaque année du Sidaction pour sensibiliser. "Il faut vraiment le prendre à la rigolade, sinon les lycéens n'osent pas en parler", assure Quentin Saint-Léger, étudiant en BTS au lycée Alexis de Tocqueville de Grasse (Alpes-Maritimes). Le lycée délivre un enseignement en santé sexuelle, et une douzaine d'enseignants viennent d'être formés par l'académie afin de pouvoir répondre aux questions des élèves. Sidaction souhaite également que les associations interviennent plus souvent en milieu scolaire.

