Sexualité des jeunes : "Le sexe n'est pas un dû au sein du couple", rappelle la sexothérapeute Charline Vermont

Charline Vermont, sexothérapeute et auteure de "Corps, amour, sexualité - Y'a pas d'âge pour se poser des questions !", estime que les nouvelles générations sont en train de s'affranchir de l'injonction du rapport sexuel dans le couple, au profit d'une complicité plus épanouie.

"Pendant très longtemps la 'sexo a papa' et tous les mantras dans lesquels on a grandi, c'était le sexe comme ciment du couple, explique dans le Talk de franceinfo jeudi 8 février Charline Vermont, sexothérapeute et auteure de Corps, amour, sexualité - Y’a pas d’âge pour se poser des questions ! Dans ce cadre, si tu n'as pas de rapports sexuels tant de fois par semaine, ton couple a un problème, alors qu'en réalité, aujourd'hui, on est en train de remplacer cela par l'intimité."

La complicité se construit de mille manières

"Cette complicité peut se construire de mille manières différentes !, poursuit la sexothérapeute. Par exemple, se mettre sous un plaid en bingeant ensemble d'autres séries, c'est aussi un moment de complicité. Faire des massages, de la tendresse, des papouilles, sans aller plus loin, c'est également de la complicité."

"Tout le monde est en train d'évoluer sur ce sujet et commence à comprendre que le sexe n'est pas un dû au sein du couple, souligne Charline Vermont. Toutes ces personnes qui se forcent depuis des années, sont en train de se dire qu'elles peuvent désormais dire non, et qu'elles peuvent dire à leur partenaire d'aller faire un travail sur soi, et que s'il a davantage de désir, qu'il a vraiment besoin de soulager son érection, qu'elles ont aussi le droit de lui dire... d'aller se masturber."

