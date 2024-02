Sexualité : les Français, et en particulier les jeunes, font de moins en moins l'amour, selon un sondage

Les Français, et en particulier les 18-24 ans, font de moins en moins l'amour, selon un sondage de l'Ifop pour l'entreprise de sex-toys Lelo, que s'est procuré mardi 6 février France Inter.

La proportion de personnes "initiées sexuellement", c'est-à-dire ayant déjà couché avec quelqu'un dans leur vie, qui déclare avoir eu un rapport sexuel ces douze derniers mois est de 76%. Cela représente une chute de 15 points par rapport à 2006. L'étude évoque ainsi un "recul sans précédent de l'activité sexuelle" en France.

Selon l'Ifop, cette montée de l'inactivité sexuelle affecte tout particulièrement les jeunes. Plus d'un quart des 18-24 ans initiés sexuellement (28%) admettent ne pas avoir eu de rapport sexuel en un an, contre 5% en 2006. 35% des Français de 50-59 ans reconnaissent aussi avoir été sexuellement inactifs ces douze derniers mois, alors qu'ils étaient 10% en 2006. "Avant, les Français pensaient qu'il fallait avoir un rapport sexuel deux à trois fois par semaine, aujourd'hui la notion de sobriété, qui est assez générale, se traduit aussi en matière de sexualité", note au micro de France Inter François Kraus, directeur du pôle genre, sexualité et santé sexuelle de l'Ifop.

Un quart des personnes en couple n'ont pas ou plus d'intimité physique

Les célibataires n'ont pas le monopole de l'abstinence sexuelle, puisqu'une personne sur quatre actuellement en couple (16% des 65% de Français en couple) admet ne pas ou ne plus avoir d'intimité physique avec son conjoint. À l'inverse, un célibataire sur cinq (6% des 31% de Français célibataires) assure avoir des partenaires sexuels occasionnels.

L'étude constate par ailleurs une baisse de la fréquence de l'activité sexuelle : 43% des Français rapportent avoir en moyenne un rapport sexuel par semaine, contre 58% en 2009. L'Ifop explique que cette "contraction de l'activité sexuelle s'inscrit dans un contexte de dissociation croissante entre conjugalité et sexualité". Plus de la moitié des femmes adultes (54%) et 42% des hommes déclarent par exemple qu'ils pourraient vivre avec quelqu'un dans une relation purement platonique. Les Français semblent ainsi de plus en plus penser qu'ils "ne sont plus obligés d'avoir une vie sexuelle intense ou trépidante pour réussir son couple", explique François Kraus.

La sexualité occupe donc une place nettement moins grande de la vie des Françaises aujourd'hui : 62% des femmes accordent de l'importance à la sexualité dans leur vie, contre 82% en 1996. Et cette abstinence pose beaucoup plus de problème aux hommes (60%) qu'aux femmes (30%). Deux femmes sur trois (69%) reconnaissent vivre facilement l'absence de rapports sexuels, contre 48% des hommes. De plus en plus de Français se disent aussi asexuels (15% des femmes et 9% des hommes), c'est-à-dire qu'ils ne ressentent pas d'attirance sexuelle pour autrui.

Le sexe en concurrence avec les écrans

Les causes de cette "récession sexuelle" sont multiples. Elle s'inscrit d'abord dans un contexte de révolution du rapport au consentement. Les Françaises acceptent en effet beaucoup moins de se forcer à faire l'amour qu'il y a 40 ans. Plus de la moitié (52%) des femmes âgées de 18 à 49 ans déclarent qu'il leur arrive de faire l'amour sans en avoir envie, contre 76% en 1981.

Chez les célibataires, l'abstinence tient avant tout "à l'absence de partenaire attrayant" (63%). La majorité des hommes avouent que leur inactivité sexuelle tient à leur incapacité à plaire (61%), à trouver quelqu'un qui aurait envie de faire l'amour avec eux (62%).

Enfin, la concurrence des écrans sur le sexe se fait grandement ressentir, en particulier chez les jeunes. Près de la moitié des moins de 35 ans qui vivent en couple sous le même toit (50% des hommes, 42% des femmes) reconnaissent par exemple avoir déjà évité un rapport sexuel pour regarder une série ou un film. 53% des hommes de moins de 35 ans vivant en couple reconnaissent également avoir déjà préféré joué à un jeu vidéo. 48% des hommes et 19% des femmes avouent avoir déjà évité un rapport sexuel pour consulter leurs réseaux sociaux, notamment Instagram, Facebook ou TikTok.

Méthodologie. Cette étude Ifop pour Lelo a été réalisée par un questionnaire auto-administré en ligne du 29 décembre 2023 au 2 janvier 2024 auprès d'un échantillon de 1 911 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.