Seniors : quelles alternatives aux Ehpad ?

Débourser 2 000 € en moyenne pour vivre en Ehpad, un mot pas très "jojo" pour désigner les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Une perspective d'avenir pas très "jojo" elle non plus. Heureusement, il existe des alternatives. Tout d'abord, la colocation entre seniors. Une solution qui rencontre de plus en plus de succès. Même concept que pour les étudiants : on partage le loyer et les charges. Il existe aussi la colocation intergénérationnelle. Pourquoi ne pas prendre un étudiant sous son toit ? Une solution pratique et le budget est petit pour les deux parties. En échange, l'étudiant doit être présent au dîner et rendre des petits services.

Conserver son autonomie sans s'isoler

L'accueil familial : là c'est le senior qui emménage dans une famille agréée par le conseil général, moyennant une pension. Il dispose d'une chambre et participe à la vie de famille. Enfin, le béguinage, des maisons rassemblées autour d'un espace de vie partagé sont disponibles à la location. Concept : conserver son autonomie sans s'isoler.