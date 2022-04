Seniors : des retraités d'une copropriété dans l'Essonne privés d'électricité

À Soisy-sur-École (Essonne), des retraités vivant dans une copropriété pour seniors sont privés d'électricité depuis dix jours, lundi 18 avril. À 68 ans, l'ancienne auxiliaire de vie, Chantal Ronclin, n'a plus le chauffage, des volets roulants bloqués, et aucune possibilité de déménager avec sa retraite de 900 euros par mois. Pourtant, cette copropriété était à son ouverture, dans les années 70, une résidence seniors de luxe, avec 250 appartements et 120 employés. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'un employé, et tout tombe en ruine.



16 millions d'euros de dette

Dès 1990, certains propriétaires ont arrêté de payer des charges exorbitantes pour des services qu'ils jugeaient inutiles. Les dettes se sont accumulées. Il ne reste désormais plus qu'une vingtaine de résidents qui, à leur tour, refusent de payer. Avec une dette de plus de 16 millions d'euros, la copropriété ne paye plus aucune facture. Le fournisseur d'électricité n'a pas renouvelé le contrat, et l'eau pourrait bientôt aussi être coupée. Une procédure judiciaire est en cours mais, là encore pour des problèmes d'argent, elle n'avance pas depuis des années.