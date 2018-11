Santé : les lunettes des seniors inadaptées

Bien voir est une nécessité pour Irène Ougen, une femme de 86 ans venue régler ses lunettes chez un opticien. Moins sourcilleux, un autre retraité avoue avoir attendu un peu longtemps avant de consulter. Une étude menée par l'INSERM, en collaboration avec un fabricant de verres de lunettes, révèle que 40% des personnes âgées de plus de 78 ans portent des verres inadaptés à leur vue. "Il y en a beaucoup qui avaient un certain fatalisme et qui trouvaient que c'était finalement normal que leur vue décline avec l'âge", analyse Catherine Helmer, chercheuse à l'INSERM. Elle évoque également la problématique des moyens financiers.

Des risques pour la santé

Avoir des lunettes mal adaptées participe à une perte de qualité de vie et d'autonomie et aussi à une augmentation des risques. "On se rend compte que certaines personnes âgées conduisent encore alors que l'acuité visuelle est juste", explique Benoît Avenet, opticien. Les troubles de la vision sont également responsables d'une grande partie des chutes des personnes âgées.

