Rhône : Marcel Meys, le doyen des Français, a 110 ans

Marcel Meys a 110 ans, mais n'en tire aucune fierté. Père, grand-père et arrière-grand-père, il vit toujours dans sa maison, aidée par sa fille Nicole. "Je suis le doyen jusqu'à ce que je ne devienne plus rien. Je serai remplacé. Qu'est-ce que vous voulez ? Seule la vie a voulu que je vive jusqu'à cette date. C'est énorme, je trouve", estime-t-il. Le doyen des Français a eu une vie bien remplie : un mariage heureux, résistant pendant la guerre, des voyages et un travail, ambulancier, qui l'a comblé toute sa carrière.

"Il ne faut pas faire la bringue"

Des plaisirs simples, de l'affection et une vie saine : peut-être les secrets de son étonnante longévité. "Il ne faut pas faire la bringue, sinon c'est cuit. Il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire non plus", explique-t-il. Marcel Meys avoue s'ennuyer un peu entre deux parties de Scrabble. Il rêve de pouvoir encore partir en voyage, dans le nord, même s'il fait froid. Pour la suite, il attend, philosophe. "Chacun son tour. Mais moi, j'ai fait un bon tour. J'ai besoin d'aller là-haut, j'attends qu'il m'appelle. Il ne m'a pas appelé encore. Alors, attendons", lâche-t-il, serein.

Le JT

Les autres sujets du JT