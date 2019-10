Le doyen des Français, Roger Auvin, est mort à 111 ans dans les Deux-Sèvres

Né en 1908, Roger Auvin aura connu 17 présidents de la République et a été mobilisé pendant la Seconde guerre mondiale.

Roger Auvin, le doyen des Français, est mort dimanche 13 octobre à l'âge de 111 ans, a appris France Bleu Poitou.

Né le 20 mars 1908 à Champagné-le-sec, dans la Vienne, Roger Auvin vivait toujours chez lui à Limalonges, dans le sud des Deux-Sèvres. C'est son fils Rémi, 86 ans, qui habite juste à côté, qui était là pour s'occuper de lui au quotidien. Des auxiliaires de vie prenaient également le relais.

Il affirmait "adorer le champagne"

Né six ans avant le début de la Première guerre mondiale, Roger Auvin aura connu 17 présidents de la République et a été mobilisé pendant la Seconde guerre mondiale. A la tête de quatre générations, il tenait avec son épouse une quincaillerie dans son village. Veuf depuis 2007, le doyen des Français était un passionné de théâtre et de photographie. Il y a trois ans, il affirmait à France Bleu Poitou n'avoir "jamais fumé" mais reconnaissait "adorer le champagne".