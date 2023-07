Santé publique : les Ehpad ne sont pas adaptés aux malades d'Alzheimer, estime l'Igas

L'Inspection générale des affaires sociales publie un rapport sur la prise en charge de cette maladie, qui concerne plus d'un million de personnes en France.

Le nombre de malades touchés par Alzheimer ou d'autres troubles cognitifs est amené à doubler d'ici à 2050. Et leur prise en charge dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) est d'ores et déjà inadaptée, pointe l'Inspection générale des affaires sociales (Igas), dans un rapport publié mardi 18 juillet. Seules 5% des personnes atteintes de cette maladie neurodégénérative ou d'une maladie apparentée sont aujourd'hui soignées par des équipes spécialisées.

Une large partie du territoire français n'est pas couverte par ces services. Près de la moitié des Ehpad ne disposent d'aucun dispositif dédié aux troubles cognitifs, alors que la majorité de leurs résidents est concernée. L'Igas recommande donc une transformation globale de tous les Ehpad afin de s'adapter à ce nombre important de malades dans les décennies à venir.

Cette prise en charge représente un enjeu de santé publique majeur, martèle l'Igas. Plus d'un million de personnes sont directement concernées par la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée aujourd'hui en France, dont plus d'une personne sur trois parmi les 90 ans et plus.