Alzheimer : comment vivre au quotidien avec la maladie ?

Didier est encore capable de préparer son petit-déjeuner seul. Toutefois, à 59 ans, tout prend beaucoup plus de temps qu’avant. Ses gestes sont hésitants et il oublie parfois des choses. Chef de projet à la SNCF, il gérait des projets, animait des réunions, jusqu’à ce que les premiers symptômes d’Alzheimer se signalent et l’obligent à s’arrêter. "Je me suis aperçu que je cherchais mes mots et que je faisais des erreurs", explique Didier.

Se battre contre la maladie

Le combat contre la maladie est rude. Trois fois par semaine, il enfourche son vélo pour se rendre chez l’orthophoniste. Il maîtrise encore très bien les dix minutes de trajets de chez lui jusqu’au praticien. L’un de ses symptômes, l’aphasie, est un trouble du langage. Les mots et les sens s’effacent peu à peu de sa mémoire. C’est pour ses proches qu’il cherche à lutter contre l’avancée de la maladie, et notamment son épouse.