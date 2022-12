Loiret : fermeture d'une maison de retraite illégale installée dans un ancien restaurant

Dans une commune du Loiret, un ancien restaurant s'était reconverti en maison de retraite clandestine. Désormais fermé, le lieu a causé la mort de plusieurs de ses résidents.

Un ancien restaurant de Dordives (Loiret) était-il devenu une maison de retraite clandestine ? L'établissement est aujourd'hui fermé et sous scellés, mardi 27 décembre. Une enquête judiciaire est ouverte, notamment pour abus de faiblesse et abus de confiance. Le maire (SE) de la commune, Jean Berthaud, a donné l'alerte en octobre. La propriétaire avait déposé une demande de location en Airbnb. "Ça a commencé à nous poser des questions, et entre deux, un décès d'une personne âgée. Là, on s'est dit : 'Il y a quand même quelque chose'. Et il y a eu un deuxième décès", confie-t-il.

Une annonce toujours en ligne

Déjà en 2019, un arrêté préfectoral avait exigé la fermeture du lieu, car les personnes âgées qui y étaient accueillies se trouvaient "dans un état de dépendance mentale et/ou corporelle", et avaient besoin d'une aide "permanent[e]". À l'époque, la propriétaire présentait le lieu comme une collocation entre seniors, et vantait le bien-être des résidents devant les caméras de France Télévisions. Son annonce, encore en ligne, propose notamment des services médicaux. À ce stade, personne n'a fait l'objet d'une mise en examen. L'enquête est toujours en cours.