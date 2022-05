Ehpad : comment choisir sa maison de retraite ?

La question hante les familles et les personnes âgées depuis les révélations du scandale dans les Ehpad privés. Comment bien choisir sa maison de retraite ? La journaliste Sandrine Aramon était sur le plateau du 12/13 pour répondre à cette question.

Après les révélations sur les Ehpad (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) privés, de nombreuses familles et personnes âgées se trouvent dans la peine pour choisir une maison de retraite. Une nouvelle enquête de l’UFC-Que Choisir montre que la région et la commune ont leur importance. En effet, il existe des disparités géographiques. Le nombre de places peut varier du simple au quadruple selon les départements : exemple en Lozère, où il existe 169 places pour 1 000 habitants de plus de 75 ans. À Paris (Île-de-France), ce nombre tombe à 41 places.

Disparité territoriale et financière



Qui dit disparité territoriale dit disparité financière, selon l’association de consommateurs. En France, le loyer mensuel d'une place en Ehpad est de 2 214 euros en moyenne, ce qui est déjà considérable. "Dans la Meuse, il vous en coûtera 1 749 euros maximum, mais il monte à 2 600 euros environ dans le Rhône, les Bouches-du-Rhône ou les Alpes-Maritimes, et frôle les 3 700 euros dans la capitale", explique la journaliste.