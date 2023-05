Santé : rencontre hebdomadaire entre seniors et enfants dans un Ehpad de Tourcoing

C'est un modèle qui commence à faire ses preuves : faire cohabiter les jeunes visiteurs d’une crèche avec les résidents d’un Ehpad. Le temps d’une matinée ou d’un après-midi, cela arrive souvent à Tourcoing, dans le Nord.

Ils sont voisins et passent leurs journées à quelques mètres les uns des autres. Deux fois par semaine, bambins et seniors se retrouvent. Ce jour-là est mis en place un atelier de création. "Cela nous rappelle les bonnes années du passé. Ça passe tellement vite, une vie. J'ai 94 ans, on dirait que mes enfants sont nés hier. Donc, on se rajeunit", indique une résidente de l'Ehpad situé à Tourcoing, dans le Nord. L'importance de l’écart d’âge ne compte pas trop pour les tableaux à quatre mains. "J’ai grand plaisir à être là, c’est un moment de détente. Et puis, c'est tellement sympa de voir ces enfants", explique un autre résident.

"Je ne vois pas souvent mes enfants"

"Cela sort un peu de l’EHPAD, je ne vois pas souvent mes enfants, mes petits-enfants, et mes arrière-petits-enfants", renchérit une autre habitante de l'Ehpad. Des moments de partage entamés il y a 12 ans, et que personne ne veut voir arrêter aujourd’hui.