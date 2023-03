Ehpad : un lieu où les écoliers peuvent faire leurs devoirs

Dans un Ehpad de Haute-Garonne, les écoliers peuvent se rendre dans un Ehpad situé à proximité de leur établissement pour faire leurs devoirs après les cours. Un procédé qui ravit à la fois les résidents et les enfants.

Tous les soirs après la classe, petite promenade pour ces élèves de primaire. À 500 mètres de leur école, l’EHPAD. Ils sont attendus pour faire leurs devoirs. Dictée, calculs, récitation, jeux, sous contrôle d’un référent, mais avec la complicité des résidents. Les enfants adorent . "On se concentre ici parce que là y’a pas de télé", explique l’un d’entre eux. Certains enfants n’ont plus leurs grands-parents, d’autres habitent trop loin. Alors ce petit moment d’échange leur plaît. "Quand je fais des dessins, je leur donne", raconte une autre écolière.

Briser l’isolement

Et les résidents apprécient. "C’est un régal de les avoir ici ces enfants", raconte Claudine Salibar, une résidente de 97 ans. "A partir du moment où on fait quelque chose, on recommence à vivre", ajoute un autre résident. Briser l’isolement, redonner une place aux aînés dans notre société, c’est l’objectif de la directrice : "On sait que les enfants ont envie de venir, et que les résidents ont envie de les accueillir", explique Zohra Labelle, à la tête de la résidence L’ensoleillade Saint-Gaudens (Haute-Garonne). En France, plusieurs initiatives intergénérationnelles de ce type se multiplient.