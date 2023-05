Fraude : vers une fusion de la carte vitale et de la carte d’identité ?

Trois semaines après avoir annoncé qu’il voulait s’attaquer aux fraudeurs fiscaux, Gabriel Attal veut s’attaquer désormais aux fraudeurs sociaux. Parmi les mesures phares, il souhaite fusionner la carte vitale et la carte d’identité pour lutter contre le “tourisme médical”.

Et si votre carte d’identité et votre carte vitale ne faisaient plus qu’une. C'est l’une des pistes du gouvernement pour lutter contre la fraude sociale, évaluée entre 6 et 8 milliards d’euros par an. “Vous avez des personnes qui viennent en France à qui on leur [la carte vitale] loue”, explique Gabriel Attal, ministre délégué chargé des Comptes publics, mardi 30 mai dans la matinée. Dans une pharmacie parisienne, les équipes confirment : il est souvent difficile de vérifier l’identité des personnes qui se présentent.

Une fusion effective en Belgique

La fusion de la carte vitale et de la carte d’identité est déjà adoptée en Belgique, au Portugal et en Suède. Pourtant, certains se montrent sceptiques sur l’efficacité de la méthode pour lutter contre la fraude. “On arrive déjà à copier les cartes d’identité, voire les voler. Donc niveau sécurité, cela n’aura pas un grand impact”, explique un riverain. Reste la question de la faisabilité de la fusion des cartes, alors que les délais pour refaire ses papiers d’identité ont explosé.