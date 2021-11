Initiatives : Madeleine Bonizec, 95 ans, découvre le karting grâce à une association

L'association "Rêves de résidents" s'est donnée pour mission de procurer des sensations fortes et permettre aux résidents des Ehpad de réaliser leurs rêves. Les équipes de France Télévisions ont rencontré Madeleine, 95 ans, qui s'est offert un tour de karting.

Du haut de ses 95 ans, Madeleine Bonizec estime que la vie a encore de belles opportunités à lui offrir. Elle a décidé de relever un défi : piloter un kart, pour la toute première fois. Ce rêve, elle le partagera avec 30 autres résidents de maisons de retraite. Tous n'ont qu'une idée en tête, prendre leur indépendance le temps d'un tour de piste. "Je me suis réveillée tranquille, pas énervée. Maintenant que je suis là, je veux voir comment ça se passe", commente la nonagénaire, prête à mettre le turbo.



Offrir du rêve aux résidents d' Ehpad

Après une vérification de la sécurité, il est l'heure d'appuyer sur le champignon. Madeleine s'élance sur le circuit en douceur. Le site propose des karts électriques adaptés à tous les publics, avec la possibilité de brider les moteurs en cas d'urgence grâce à une télécommande. Pour orchestrer ce rêve, la bonne fée est l'association "Rêve de résidents". Elle s'est donnée pour mission d'offrir aux personnes en Ehpad une bulle d'autonomie et de liberté. "On est la petite pointe de rêve et de folie qui permet aux résidents de s'évader, au moment du rêve mais aussi dans la préparation", confie le président, Youri Bertomeu. Madeleine Bonizec, ravie de l'expérience, se dit prête à recommencer.