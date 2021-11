À Saint-Etienne, des résidents d’Ehpad s'adonnent au karting et retrouvent de l'autonomie

A 95 ans, Madeleine, qui n’a jamais piloté un kart, se lance, ce jour-là, un véritable défi. La veille dame s’installe, sans l’ombre d’une inquiétude, dans l’habitacle du kart électrique. "Je suis bien, impeccable. Je me suis réveillée tranquille, pas énervée. Maintenant que je suis là, je veux voir comment cela se passe", dit-elle impatiente. Et c’est parti pour un tour de piste ! La nonagénaire s’élance, après avoir mis sa ceinture, ses gants, son casque aidée par les gérants du karting. Car pas question de laisser partir Madeleine sans s’assurer de sa sécurité. Pendant la course, la vitesse de la vieille dame est aussi surveillée de près. "On a une télécommande à distance qui nous permet de régler les véhicules selon les personnes, tout en laissant une fluidité pour qu’elles se fassent plaisir aussi", explique Djamel Assaksou, co-gérant de Fast & Green.

Une quinzaine de rêves pour plus d'autonomie

Cette activité hors norme pour des pensionnaires d’Ehpad a réuni près d’une trentaine de personnes âgées. L’association Rêves de résidents à l’origine de cette initiative a été créée en 2019 par 13 directeurs du groupe ORPEA de la région Loire-Auvergne, spécialiste de la prise en charge de la dépendance.

Depuis, elle propose régulièrement des moments d’évasion à ses seniors. "On est la petite pointe de rêve et de folie qui permet aux résidents de s’évader, le jour J mais aussi lors de la préparation. C’est aussi super intéressant pour les équipes et les familles, ainsi que pour nous les directeurs. On prend beaucoup de plaisir à organiser ça", rapporte Youri Bertomeu, président de l'association Rêve de résidents.

Depuis sa création, l’association a réalisé une quinzaine de rêves : des vols en hélicoptère, des balades à cheval ou encore des voyages (visite de Paris).