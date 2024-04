Emploi des seniors : le dialogue social dans l'impasse, après trois mois et demi de négociations

Les discussions sur l'emploi des seniors entre les syndicats et le patronat n'aboutissent à aucun accord, après trois mois et demi de négociations. Un échec qui s'explique aussi par l'ingérence du gouvernement, selon une spécialiste du droit du travail.

Trois et demi de négociations, et aucun terrain d'entente. Les discussions sur l'emploi des seniors entre l'exécutif et les syndicats ont échoué. Un dialogue social qui est une nouvelle fois dans l'impasse. Cet échec est-il seulement lié aux désaccords entre les syndicats et le patronat ? Pour Stéphanie Matteudi-Lecocq, docteur en droit, spécialiste du droit du travail collectif et individuel, la faute revient aussi à l'ingérence du gouvernement : "Depuis une quinzaine d'années, le gouvernement, qui est normalement le garant des relations sociales, a tendance à devenir le gérant des relations sociales."

"Le temps social est un temps long"

Ainsi, le gouvernement "va fixer l'agenda social" et "imposer des règles de cadrage qui vont limiter les marges de manœuvre" lors des négociations, "alors qu'on le sait tous : le temps social est un temps long", poursuit Stéphanie Matteudi-Lecocq. La signature du texte, prévue mercredi 10 avril, a finalement été reportée à une date ultérieure, dans l'attente de la décision finale des différentes parties.