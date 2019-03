Des bénévoles au service des seniors

Depuis quatre ans, Jessi Marc est bénévole pour l'ONPA (Office nancéien des personnes âgées). Elle a été formée au dispositif Mona Lisa, qui lutte contre l'isolement et la solitude des seniors. "Auparavant, j'étais très engagée auprès d'enfants handicapés ou de familles en difficulté. Depuis quelques années, je me suis tournée vers les personnes d'un certain âge", relate la bénévole, qui vit dans la région de Nancy (Meurthe-et-Moselle).

Une disponibilité précieuse

Chaque quinzaine, elle rend visite à Ida-Marie Beaugeois, 93 ans. Et cela fait deux ans que ça dure. La senior se réjouit de sentir sa visiteuse régulière "disponible". Et d'ajouter, en rigolant : "Mes proches font tout ce qu'ils peuvent. Mais ils sont souvent à la bourre". Les études démontrent que les personnes isolées ont une espérance de vie de sept ans et demi inférieure à celle des seniors du même âge.

