franceinfo seniors. Bien manger pour bien veillir : des repas personnalisés livrés à la maison

Bien manger, pour vivre mieux et bien veillir, entre amis ou en famille, c'est encore mieux (GETTY IMAGES)

L'entreprise de service à la personne Saveur et Vie existe depuis 2001. Son ambition est de faire comprendre comment on peut mieux vivre en mangeant mieux. Elle assure le maintien à domicile des personnes âgées et fragiles en confectionnant et distribuant des plats équilibrés et de saison.

Ce qui a frappé Paul Tronchon, le créateur de cette entreprise, sensibilisé par ses huit années passées à l'AP-HP, c'est la dénutrition des personnes âgées sortant de l'hôpital. L'idée est donc, de mettre en place une chaîne vigilante et sociale pour redonner le goût et le plaisir de manger aux personnes âgées, qui n'ont plus l'envie de mets savoureux.

Choisissez votre formule repas livrée à domicile

Vous choisissez la formule qui vous convient le mieux, en fonction de vos envies et de votre appétit. Vous pouvez vous faire livrer vos repas, uniquement pour le déjeuner, ou pour le dîner, ou vous pouvez choisir la formule complète déjeuner et dîner, et même des petits déjeuners.

Des produits frais et de saison préparés par des traiteurs

Tous les menus sont élaborés par des diététiciennes, en partenariat avec l'Atelier des Chefs pour certains plats, puis préparés par des Chefs traiteurs. Chaque jour des menus différents.

Choisissez votre menu avec une diététicienne

Le cœur de métier de Saveurs et Vie est la prise en charge des repas des personnes âgées, fragiles ou dépendantes. Les équipes sont constituées de diététiciennes qui conseillent et accompagnent dans le choix des repas, en tenant compte des régimes alimentaires spécifiques : repas sans sel, repas hyper protéinés, repas pour diabétiques, repas hachés, repas mixés.

Saveur et Vie, une entreprise éco responsable

Dès sa création, Saveurs et Vie a privilégié emballages recyclables et produits locaux, en s’appuyant sur des produits bio. Chacun des menus proposés dans le cadre de ses prestations affiche son bilan carbone. Les déplacements polluants sont limités.

Une bonne nutrition, équilibrée et adaptée aux besoins de la personne, assure un mieux vivre et un meilleur vieillissement (GETTY IMAGES)

Les prestations de repas à domicile ouvrent droit a une réduction ou à un crédit d'impôts, dans la limite des plafonds prévus par la législation.

Saveurs et Vie est conventionnée par la CNAV (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse), agréée APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) et conventionnée par certaines mairies et partenaires de mutuelles, d’assurances de prévoyance.

