Commerce : les achats en ligne plébiscités par les seniors en 2020

Ces six derniers mois, les trois-quarts des seniors ont effectué des achats en ligne au moins une fois. Utiliser son ordinateur pour faire ses courses est devenu une habitude pour Christine Bettencourt, retraitée de 69 ans. Depuis bientôt un an, elle achète tous ses produits, même non-alimentaires, sur le site internet de son épicerie. "Surtout depuis le premier confinement, où là, on évitait de faire la queue et où ça prenait un temps fou d'aller faire ses courses", confie-t-elle.

10,5 millions de cyberacheteurs seniors en 2020

D'autres, quant à eux, misent sur les courses en drive. Ces deux réflexes ont été adoptés par certains seniors, notamment afin de s'exposer le moins possible au Covid-19. Selon une étude, en 2016, les cyberacheteurs seniors étaient près de 8,7 millions, contre 10,5 millions en 2020. Mais les aînés ne désertent tout de même pas les boutiques, et profitent par exemple du click and collect.

