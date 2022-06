Code de la route : les seniors doivent-ils suivre une remise à niveau obligatoire ?

En France, le permis est attribué à vie. "Le permis B, voiture, n’est pas soumis à des contrôles médicaux, contrairement au permis poids lourd. Il ne peut être annulé que sur décision de justice après des infractions graves, ou après un examen médical demandé par un membre de la famille ou un tuteur du conducteur en cas de mise en danger de la vie d’autrui", explique le journaliste Jean-Christophe Batteria sur le plateau du 19/20, jeudi 23 juin. Un système qui diffère de ce qu’il se passe dans les autres pays européens, car beaucoup exigent un examen médical tous les cinq ans, comme au Pays-Bas, dès 75 ans, ou au Danemark, où c’est à partir de 70 ans. C'est 65 ans en Espagne, et même 50 ans en Italie et au Portugal. La Belgique et l'Allemagne, comme la France, n’appliquent pas ces contrôles.



Les seniors responsables de 13% des accidents corporels

Alors les seniors, les plus de 65 ans, sont-ils plus dangereux ? "Statistiquement non, répond la sécurité routière. Si cette tranche d’âge représente 21% de la population, les plus de 65 ans sont responsables de 13% des accidents corporels. En général, les assureurs ne leur appliquent pas de surprime d’assurance, contrairement aux 18-24 ans, qui demeure la tranche d’âge la plus impliquée dans des accidents responsables", rapporte le journaliste.