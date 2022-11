Santé : peut-on soigner la dépression à l’aide de la méditation ?

Une étude américaine aurait prouvé que l’on peut se passer des médicaments pour soigner la dépression, à l’aide de la méditation. Le journaliste et médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 12/13, nous explique ce qu’il en est, vendredi 11 novembre.

Pourra-t-on se passer de médicaments pour répondre aux troubles anxieux ? Damien Mascret, journaliste et médecin, est présent sur le plateau du 12/13 afin de répondre à cette question, vendredi 11 novembre. Une étude américaine montre que des techniques de "méditations en pleine conscience" étaient efficaces. Il s’agit de "la première étude qui compare un groupe de personnes souffrant d'anxiété qui suit un programme de méditation en pleine conscience avec un groupe d'une centaine de personnes traité par un antidépresseur de référence. C'est ce qu'on donne généralement comme traitement de fond de l’anxiété. Eh bien, les deux approches ont eu la même efficacité après huit semaines : une réduction de 30 % des symptômes anxieux", explique le médecin.

Un ensemble de techniques

En pratique, "on ne vous demande pas de devenir un moine bouddhiste et de rester immobile pendant des heures. Il s'agit d'un ensemble de techniques qui aide à apaiser le système nerveux et éviter qu’il reste en alerte", conclut Damien Mascret.