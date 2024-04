Santé : manger bio réduit-il le risque de cancer ?

Manger des fruits et des légumes issus de l'agriculture biologique est-il meilleur pour la santé ? L’équipe de Vrai ou Faux s’est penchée sur la question.

Manger bio régulièrement réduirait les risques de cancer, certains internautes en sont persuadés. Il existe une étude sur l'alimentation bio et la diminution du risque de cancer, publiée en 2018. Elle a été menée entre autres par des chercheurs de l’INRA et de l’Inserm. Durant 4 ans et demi, près de 69 000 personnes répondaient quotidiennement à des questionnaires sur leur alimentation. D’autres facteurs ont été pris en compte : la consommation d’alcool, le tabagisme, le niveau d’éducation et les revenus.

D’autres recherches sont nécessaires

"Une diminution de 25% du risque de cancer a été observée chez les consommateurs 'réguliers' d’aliments bio comparés aux consommateurs plus occasionnels", explique l’étude. La réduction du risque est significative pour le cancer du sein et le lymphome non hodgkinien. Une explication serait l’absence de pesticides dans le bio. Ces fruits et légumes produisent plus d’antioxydants, qui ont des effets positifs sur notre santé. Mais pour l'Institut national du cancer, cette étude doit encore être confirmée par d’autres recherches.