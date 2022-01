Santé : les troubles du sommeil, un cauchemar pour un Français sur cinq

70 % des Français déclarent avoir des troubles du sommeil. C’est même devenu un cauchemar pour Stevy Poilly, 25 ans. Il dort en moyenne quatre heures par nuit, six avec plusieurs somnifères. Il y a un mois, il a décidé de tout arrêter. "Ce n’est pas une vie de prendre des médicaments pour dormir", dit-il. Depuis dix ans, il ne trouve plus le sommeil, sans vraiment savoir pourquoi. Sur son téléphone, on trouve une trentaine d’ordonnances, toutes liées à ce problème.

"Explorer les habitudes de sommeil"

Ses courtes nuits ne sont pas sans conséquences, notamment pour son couple. Car la nuit, le moindre bruit le dérange, il ne peut plus dormir avec sa compagne. Un problème que le jeune homme ne parvient pas à résoudre. Son dernier espoir : consulter dans une clinique du sommeil, où l’insomnie et l’apnée du sommeil sont les pathologies les plus répandues, touchant un Français sur cinq. "Il faut explorer les habitudes de sommeil", déclare Antoine Leotard, spécialiste en médecine physique et de réadaptation à l’hôpital Raymond Poincaré de Garches (AP-HP). Le manque de sommeil peut avoir de graves effets sur la santé. Il augmente notamment le risque de maladies cardiovasculaires.