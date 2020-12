Santé : comment lutter contre les troubles du sommeil ?

Même lorsque nous ne sommes pas malades, le coronavirus et son cortège d'angoisses perturbent notre sommeil et bouleversent nos habitudes. "Moi, j'ai fait beaucoup de cauchemars à l'annonce des confinements, à chaque fois", témoigne une Bordelaise. "On a un peu des insomnies. Et puis on se lève plus tôt. On est un peu déphasés", confie une autre passante. Réveil nocturne, insomnies, difficultés à s'endormir : des symptômes bien connus dans l'unité du sommeil du CHU de Bordeaux (Gironde).

Une application gratuite pour améliorer ses nuits

Pour aider ses patients à améliorer leurs nuits, le chef du service a mis au point une application gratuite à télécharger sur un smartphone. "L'intérêt, c'est de pouvoir faire une évaluation autonome de son sommeil, mais également de sa fatigue et de son moral. Ce n'est pas un outil qui remplace les médecins, mais un outil qui vient en prévention et qui peut aider un pourcentage très important de personnes qui souffrent en ce moment de plaintes du sommeil", détaille le professeur Pierre Philip.

