Santé : les limites du Nutri-score face à l’obésité

Près d’un Français sur deux est en surpoids. La prévention reste le meilleur traitement mais il n’est pas facile de s’y retrouver lors des courses dans les grandes surfaces. Le Nutri-score sème parfois la confusion.

L’obésité est une épidémie qui progresse, notamment chez les 18-24 ans. En cause, l’alimentation. Les consommateurs sont-ils suffisamment vigilants ? "Je regarde un peu quand même les Nutri-score et les calories", avoue un homme. Le Nutri-score a été inventé par la France pour identifier les aliments trop gras, trop sucré ou trop salé. Mais aurait-il des limites ? Selon son inventeur, certaines étiquettes prêtent à confusion en utilisant des codes couleurs similaires.

La France compte 17% d’obèses

Il existe aussi un lien entre l’obésité et la pauvreté. "Le risque d’obésité est beaucoup plus grand dans les populations défavorisées tout simplement parce que les aliments de bonne qualité nutritionnelle sont souvent plus chers que des produits gras, sucrés et salés qui sont malheureusement plus accessibles", explique le Pr Serge Hercberg, nutritionniste. Aujourd’hui, la France compte 17% d’obèses.