Santé : les idées reçues du quotidien à la loupe

Le livre "Fake News Santé" (éd. du Cherche-Midi) s'intéresse aux fausses informations dans la santé du quotidien. Sur le plateau du 13 Heures de France 2, lundi 27 septembre, le journaliste et médecin Damien Mascret détaille quelques-unes de ces idées reçues.

Est-il vrai de dire qu'un verre de vin par jour est bon pour la santé ? Sur le plateau du 13 Heures de France 2, le journaliste et médecin Damien Mascret apporte des précisions sur les questions de santé du quotidien, à l'occasion de la sortie du livre Fake News Santé (éd. du Cherche-Midi), le 30 septembre 2021. "Sur le plan cardiovasculaire, peut-être ! Par contre, dès le premier verre de vin, on augmente son risque de cancer", souligne-t-il.

Le chocolat, bon pour le moral, c'est tout

Parmi les sujets auxquels s'intéresse le livre Fake News Santé, on retrouve les supposés bienfaits de la bave d'escargot sur les articulations, qui sont une fausse information. "Les escargots sont capables de reconstituer leur coquille, alors que nous, les humains, nous ne savons pas refaire du cartilage. Alors de la bave d'escargot pour refaire du cartilage, non", indique Damien Mascret. Et le chocolat noir, est-il meilleur pour la santé que le chocolat au lait ? "En réalité, il y a beaucoup de graisse dans le chocolat noir [...] c'est bon pour le moral, c'est tout", conclut le journaliste.