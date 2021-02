Fake news : non, le vin ne protège pas du Covid-19

Selon une étude, le vin protège contre le Covid-19. Cette publication du site destiné aux professionnels de la vigne Vitisphere a été publiée sur les réseaux sociaux. Mais le remède contre le coronavirus ne se trouvait malheureusement pas dans nos caves depuis le début : c’est bel et bien faux.

À l'origine, une étude de l’université de Taiwan

Les équipes de France Télévisions ont retrouvé l’étude dont il est question dans l’article. Elle a été réalisée par des chercheurs de l’université de Taiwan. On peut y lire que l’acide tannique perturberait la pénétration du SARS-CoV-2 dans les cellules.

L’acide tannique est une molécule que l'on retrouve dans le raisin, donc dans le vin rouge mais aussi dans les bananes. Or l'étude n'a pas été réalisée avec du vin mais avec la seule molécule isolée, et in vitro, c'est-à-dire dans des conditions de laboratoire. Boire du vin ne protège donc pas contre le Covid-19.

