Santé : le plafonnement des gardes des médecins intérimaires va entrer en vigueur

M. Martel, L. Houeix, C. Lemercier M. Yvard, O. Pergament

Dès le 3 avril, les gardes des médecins intérimaires seront plafonnées. Certains se demandent s'ils vont poursuivre cette activité, ce qui pourrait mettre en danger plusieurs services hospitaliers.

Un médecin intérimaire vient travailler trois fois par mois au service médical d'urgence d'Arras (Pas-de-Calais). "Je travaille à 100% dans un autre établissement, je suis salarié, je fais ça en plus", explique Arnaud Chiche, médecin. Certains intérimaires peuvent toucher jusqu'à 5 000 euros par jour, pour des gardes. Le gouvernement souhaite réguler les gardes des intérimaires en les plafonnant à 1 390 euros bruts à partir du 3 avril.

Une centaine de services pourrait fermer

Après sept ans d'intérim, Arnaud Chiche, qui gagne en moyenne 2 000 euros par mois grâce à ses gardes, se demande s'il va continuer. "On parle de médecins qui ont des responsabilités très importantes (…) je trouve qu'il est audible de dire que les médecins méritent plutôt 50 euros de l'heure que 30 euros de l'heure", estime-t-il. L'intérim coûte 1,5 milliard d'euros par an, ce qui est jugé trop cher par un directeur d'établissement. Selon les syndicats, 107 services hospitaliers pourraient fermer si les intérimaires ne venaient plus. Les économies réalisées devraient être réinjectées dans l'hôpital public.