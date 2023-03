Santé : quels sont les dangers liés à la consommation de nitrites ?

Les industriels devront baisser de 20% la part de nitrite dans leurs produits. Quels sont les effets de ces additifs sur la santé. Éléments de réponse avec Damien Mascret, médecin et journaliste, mardi 28 mars.

Les industriels sont priés de réduire la proportion de nitrites dans leurs produits. Mardi 28 mars, sur le plateau du 19/20, Dr Damien Mascret estime que ça permet de "réduire le risque de cancer". "Avec des nitrites ajoutés, on craint un risque, certes faible mais réel, d’augmentation des cancers colorectaux. […] Lorsqu’on ajoute des nitrites à certains aliments, notamment dans la charcuterie, ils réagissent avec le fer qu’elles contiennent. Et c’est là qu’ils forment des nitrosamines […] ce qui pourrait augmenter le risque de cancer colorectal", explique le professionnel de santé.

La nécessité des nitrites

Selon lui, "les nitrites ne servent pas seulement à donner son aspect rose au jambon". Ils servent notamment à limiter la prolifération des bactéries, notamment de listéria et de salmonelle. De plus, sans nitrite, "la conservation des aliments est moins bonne" et "la date limite de consommation est plus courte". Enfin, "on augmente les réactions d’oxydation des lipides. Et donc potentiellement le risque de cancer colorectal qu’on voulait justement réduire", conclut Damien Mascret.