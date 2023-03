Cher : les secrets des sablés de Nançay

Les sablés de Nançay sont une spécialité culinaire de Sologne, dans le Cher. Ces petits gâteaux croquants et fondants sont nés d'une erreur de recette en 1953.

Dans la commune de Nançay (Cher) se cache un petit trésor sucré, le sablé de Nançay. Sa couleur dorée et sa saveur beurrée, Benoît Brulé en est fier. Depuis bientôt dix ans, il perpétue dans ses ateliers la tradition familiale du sablé de Nançay. "C’est du beurre, du sucre, de la farine et des œufs. Les quantités, elles vont rester secrètes", indique l’artisan. Une recette qui était à l’origine une erreur commise par le grand-père de Benoît Brulé. Un jour de 1953, il prépare une mauvaise pâte à tarte, recyclée le lendemain en petits gâteaux et offerte aux clients.

Une saveur inimitable

Le secret de ces gâteaux est un geste de précision, transmis de génération en génération. Aujourd’hui, la petite boulangerie est devenue fabrique. Chaque jour, 50 000 sablés sortent des fourneaux. Pour Claude Brulé, à quelques jours de la retraite, la saveur n’a jamais changé. "C’est avant tout un gâteau qui craque gentiment. Une fois qu’on a commencé, […] on y retourne", assure ce dernier. En France, des milliers de clients les dégustent dans près de 70 boutiques différentes. Les sablés de Nançay sont inscrits au patrimoine culinaire de la région depuis plus de 10 ans.