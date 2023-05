Santé : le moustique tigre n'a plus de frontière

Arrivés dans le sud de la France en 2004, les moustiques tigres se sont déjà propagés dans 71 départements, en raison du réchauffement climatique et de l'augmentation du nombre de voyages.

Pour lutter contre le moustique tigre, un insecte envahissant, chacun cherche des solutions. Dans son jardin du Val-d'Oise, à Franconville, Martine a ses propres astuces, en utilisant des plantes odorantes. "La plante vedette pour la lutte contre le moustique tigre est immanquablement la citronnelle", assure-t-elle, vendredi 5 mai. Mais le meilleur moyen est d'éliminer ou de recouvrir les eaux stagnantes.

Des moustiquaires pour éviter de se faire piquer

Arrivés dans le sud de la France en 2004, les moustiques tigres se sont déjà propagés dans 71 départements de l'Hexagone. En cause, l'augmentation du nombre de voyages et du réchauffement climatique. "Le moustique tigre prolifère à chaque fois qu'il en a l'occasion. À chaque fois qu'il fait chaud et qu'il y a de l'eau, on aura des moustiques", alerte Arezki Izri, parasitologue à l'Hôpital Avicennes de Bobigny (Seine-Saint-Denis). Pour éviter de se faire piquer à la maison, le meilleur moyen reste l'installation de moustiquaires ou de diffuseurs d'insecticides.