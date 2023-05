Couronnement de Charles III : le Royaume-Uni se prépare

À quelques heures du couronnement du roi Charles III, les derniers détails de la cérémonie ont été peaufinés, vendredi 5 mai, à Londres (Royaume-Uni).

Vendredi 5 mai, à Londres (Royaume-Uni), Charles III s'est rendu une dernière fois auprès des fans, sous les cris de joie, avant son couronnement tant attendu. Certains Britanniques ont planté leur tente il y a près d'une semaine pour s'assurer la meilleure place et être aux premières loges. "Je suis là depuis lundi, je me suis déplacée à de nombreux événements royaux. Je pense que c'est le plus important auquel je vais assister", confie une femme.



Un quartier entièrement bouclé

"Je ne pensais pas qu'il y allait avoir autant d'engouement, c'est impressionnant", commente un Français présent à Londres. Loin de l'agitation de la foule, dans le calme de l'abbaye de Westminster, les derniers détails sont peaufinés. Pour l'occasion, des centaines de fleurs venant des quatre coins du Royaume-Uni sont disposées. Les dernières répétitions ont eu lieu dans un quartier entièrement bouclé, prêt à accueillir des chefs d’État et des souverains du monde entier.