Santé : le cerveau regorge de secrets

Le cerveau est plein de mystères et de surprises. Alors, sur le plateau du 12/13, vendredi 17 mars, Damien Mascret dévoile quelques secrets sur son fonctionnement.

Sur le plateau du 12/13, vendredi 17 mars, Damien Mascret dévoile quelques secrets sur le cerveau. "Pourquoi on a deux oreilles ?", interroge le médecin. Avant d’expliquer : "Et bien pour savoir d’où viennent les sons. Grâce au léger décalage d’arrivée des ondes sonores entre l’oreille gauche et l’oreille droite, votre cerveau localise l’origine d’un son." Aussi, le cerveau sait s’il doit vous réveiller la nuit. Damien Mascaret illustre : "La première nuit à la campagne, par exemple, les cloches de l'église représentent un danger potentiel pour votre cerveau. Il vous réveille. Mais dès la deuxième nuit, il a compris que c’était sans danger et vous laisse dormir."

Le "palais de la mémoire"

En outre, le professionnel de santé révèle une astuce pour utiliser efficacement les capacités de son cerveau, "grâce au palais de la mémoire". "Quand on doit se rappeler d'une liste de courses. C'est compliqué car ça n'a pas de cohérence et une fois sur deux on oublie quelque chose. Il suffit d'appuyer votre mémoire sur un palais que vous connaissez bien, votre maison. Pièce après pièce, imaginez que vous déposez un objet de la liste dans chaque pièce", théorise Damien Mascret . Et de conclure : "Vous verrez qu'il est ensuite beaucoup plus facile de vous en souvenir."