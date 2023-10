Santé : l'association Eliad apporte son soutien aux personnes aidantes

Durée de la vidéo : 2 min

L'association Eliad soutient les personnes aidantes dans leur rôle, prenant aussi bien physiquement que mentalement. Des professionnels prennent ainsi le relais quand elles ont besoin de s'absenter, et fournissent également un soutien psychologique.

Depuis près d'un an et demi, Anne-Marie accompagne son conjoint malade en tant qu'aidante. Elle est présente à toute heure et répond à n'importe lequel de ses besoins. Un rôle prenant aussi bien physiquement que mentalement. Elle est donc épaulée par des professionnels de l'association Eliad. "Par exemple, si je veux aller en courses, chez le médecin ou faire quoi que ce soit, je demande des heures de garde", explique Anne-Marie.



"L'aidant s'oublie totalement"

Un soutien qui passe également par la parole et l'écoute. Patricia Girerd est psychologue. Elle se déplace au domicile des aidants pour leur proposer un accompagnement individuel et gratuit. "L'aidant s'oublie totalement, oublie sa santé, ses envies, ses désirs. Tout est centré autour de la personne aidée", explique Patricia Girerd, qui travaille à la Plateforme Répit Aidants d'Eliad. Dès la semaine prochaine, l'association ouvrira une permanence tous les mardis après-midis pour favoriser la rencontre entre les aidants. Depuis 2019, ils sont plus de 500 à avoir bénéficié du soutien de l'association.