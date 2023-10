Franceinfo conseil. Aider les aidants : les solutions existantes pour soutenir une fonction souvent épuisante et précaire

Des améliorations sur les mesures d'aide au répit viennent d'être annoncées par le gouvernement, mais il existe aussi d'autres dispositifs.

Temps de lecture : 2 min

Comme chaque année, le 6 octobre est la journée nationale des aidants. Le gouvernement va à cette occasion présenter officiellement, vendredi, la stratégie annoncée par la ministre des solidarités. Aurore Bergé souhaite développer 6000 places de répit supplémentaires en accueil de jour, le temps d'un week-end ou d'une semaine pour venir soulager les aidants,permettre aux aidants d'avoir au minimum 15 jours de répit par an pour souffler. La ministre est également favorable à la création d'un guichet unique facilitant les démarches administratives et veut mettre en place un meilleur accompagnement des salariés aidants par les entreprises.

Les aidants ce sont ces conjoints, ces enfants, ces amis qui viennent en aide à leurs proches, bien souvent un parent en perte d’autonomie du fait de l’âge, d’un handicap ou d’une maladie. En France, ils sont plus de neuf millions à endosser ce rôle auprès d’un proche, cela représente un Français sur six. Bien souvent, ils ne possèdent pas de formation spécifique. Pourtant il existe quelques solutions pour s’informer et être soutenu. D’après le collectif "je t’aide" 3/4 des aidants déclarent être épuisés.

Des formations adaptées

Il est possible de suivre une formation dans une association pour être aidant. Ces formations sont gratuites ou demandent une participation minime. Beaucoup d’organismes en proposent comme l’association française des aidants ou encore le centre d’information et de formation des aidants. Il y a également toutes les associations plus spécifiques à chaque maladie, comme Alzheimer, Parkinson ou encore le cancer.

Ces formations vous apprennent à adopter la bonne attitude et les bons gestes en fonction des situations, comme, par exemple, les postures pour soulever une personne correctement. Elles vous renseignent sur les différentes pathologies, vous apportent aussi des notions en matière juridique et psychologique : comment gérer son stress, sa tristesse et surtout comment concilier sa vie d’aidant avec sa vie personnelle et sociale. Ce point est extrêmement important, car ce rôle d’aidant est souvent synonyme de fatigue, de sentiment d’isolement et de désarroi. Trois quarts des aidants déclarent être épuisés.

L'aide au répit

Pour éviter l’épuisement il y a l’aide au répit. Vous pouvez par exemple souffler un peu en confiant votre proche à un accueil de jour ou un hébergement temporaire, comme une famille d’accueil. Pour cela, la demande se fait auprès de votre conseil départemental.

Enfin, si vous souhaitez seulement une présence à domicile, le Baluchonnage pourrait bien vous intéresser. Les "baluchonneurs" comme ils sont appelés, sont des salariés du secteur de l'aide à domicile, ils peuvent intervenir jusqu'à six jours consécutifs, 24h sur 24h.

Pour trouver ces aides, renseignez-vous auprès de votre mairie, ou bien, sur la plateforme gratuite "Ma Boussole aidant". Elle répertorie les aides disponibles à proximité de chez vous, sur tout le territoire.

La poste propose aussi un service appelé "Veiller sur mes parents", qui vise à rompre l’isolement et à entretenir le lien social. En fait, c’est le facteur qui rend visite à votre parent et vous fait un compte rendu. Vous pouvez choisir la fréquence et les jours de visite (une à six fois par semaine, du lundi au samedi).

Des congés assistés ou congé aidant

Il est possible aussi de partir en vacances dans le cadre de séjour adapté avec votre proche. Des professionnels de santé et des accompagnateurs sont présents sur place et assurent le relais pour que vous puissiez vous aussi profiter de temps de repos et de loisirs.

L ’ Agence Nationale pour les Chèques-Vacances propose un programme appelé "Seniors en vacances"

En plus de la fatigue, s’occuper d’un proche coûte cher. C’est souvent l'autre aspect difficile pour les aidants, quelques avancées ont été faites sur ce point. Le Gouvernement a mis en place le "congé proche aidant", qui permet au salarié de quitter temporairement son travail pour s’occuper de son proche. Attention il s’agit uniquement des aidants auprès des personnes handicapées, âgées ou en perte d’autonomie. Cela ne concerne pas toutes les pathologies. Ce dispositif est limité à trois mois tout au long d’une vie, avec une allocation journalière de 62,44 euros.