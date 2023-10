Les salariés aidants : coût ou richesse pour l’entreprise ?

L'OCIRP, l'Union d'organismes de prévoyance, oeuvre pour la protection des familles et publie le 6 octobre (Journée des aidants) sa troisième étude sur les aidants et aidantes en entreprise.

L’observatoire annuel des salariés aidantes et aidants, vise à comprendre comment les entreprises et les partenaires sociaux pourraient mieux les soutenir. Selon l’étude de cet organisme commun des institutions de rente et de prévoyance OCIRP / Viavoice, l’âge moyen du début de l’aide pour les salariés aidants est de 35 ans en 2023 – 36 ans en 2022, 39 ans en 2021.

42,2 ans : c'est l'âge moyen des salariés aidants

9,8 heures : c'est le temps moyen d'aide par semaine. Il est plus élevé chez les femmes (10,6 heures)que chez les hommes (9 h). Dans 86% des cas, l’aidance concerne un membre de la famille (enfant, conjoint, parent, autre membre de la famille), perte d’autonomie liée au grand âge : 46%, maladie chronique ou invalidante : 24%, situation de handicap : 20%.

Toujours selon l’observatoire annuel des salariés aidants, la nature de l'aide apportée : "64% apportent un soutien moral, une présence affective, et 59% aident aux activités domestiques (courses, ménage, repas). 49% aident à l'accompagnement pour les trajets (rendez-vous médicaux) et plus de la moitié les financent eux-mêmes. La majorité des salariés ont entendu parler des "salariés en situation de proches aidants" : 61% des salariés non-aidants et 73% des salariés aidants ont entendu parler des "salariés en situation de proches aidants". Et enfin, 52% des salariés proches aidants ne se considèrent pas spontanément dans cette situation.

L'attente des salariés aidants est forte en entreprise

Selon l'étude de l'OCIRP, qui va être publiée lors de la Journée des aidants, le 6 octobre, l'accent doit être mis sur "les moyens financiers, les aménagements horaires, le droit à l'information sur les droits et dispositifs d'aide, les congés intermittents et enfin des congés proches aidants mieux rémunérés.

La présence de salariés aidants au sein de l'entreprise, induit des coûts cachés : absentéisme et présentéisme, impact sur la productivité, cohésion au sein de l'entreprise, organisation du travail. Compte tenu de ces coûts, les dépenses consacrées au soutien des salariés proches aidants (organisation et temps de travail, information et prévention, services, congés, répit, indemnisation) peuvent être un investissement qui, en améliorant le bien-être des salariés, leur productivité et l'organisation du travail, réduit les coûts cachés et valorise les compétences."

