Santé : l’apesanteur pourrait-elle aider à combattre le cancer ?

L’apesanteur pour lutter contre le cancer : c’est l’hypothèse testée par des scientifiques en Belgique, à bord de planeurs. Si les résultats sont concluants, ils pourront poursuivre leurs recherches dans l’espace.

À 1 000 mètres d’altitude, le vol en planeur de Vladimir Pletzer n’a rien d’une paisible balade. Ce n’est pas un pilote, mais un scientifique. Il va redescendre en piqué pour créer une situation d’apesanteur et mesurer les effets sur les tumeurs cancéreuses. Avant d’embarquer, l’équipage a emporté des échantillons venant d’un laboratoire aux Pays-Bas.

Des traitements thérapeutiques

Leur expérience a pour but de déterminer si l’apesanteur peut ralentir la propagation de la maladie. Le planeur permet de tester les mêmes conditions que dans l’espace. "On passe par une phase de deux ou trois secondes où on pèse trois à quatre fois le poids de son corps (…) puis on rentre en apesanteur et le poids passe à zéro." Objectif : mettre au point des traitements thérapeutiques. Si les résultats sont concluants, les scientifiques pourront poursuivre leurs expériences dans l’espace, à bord de la station chinoise en orbite autour de la Terre.