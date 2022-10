Santé : des étudiants en pharmacie formés pour reconnaître les espèces toxiques de champignons

Rien ne vaut le terrain pour apprendre à reconnaître les champignons. Des futurs pharmaciens révisent les bases, pour apprendre à reconnaître les toxiques et les comestibles. Aspect, couleur, chaque détail compte pour chaque espèce. "Le chapeau [du champignon] de l’extérieur, on regarde comment il est constitué, est-ce qu’il est floconneux (...) et on peut aussi sentir", détaille une étudiante.



Quatre intoxications mortelles en France en 2021

L’automne est la saison idéale pour ce cours à ciel ouvert, destiné à la quarantaine d’étudiants en pharmacie. "L’identification des champignons comme des plantes fait partie du référentiel du pharmacien, et c’est donc une obligation (...) de connaître les champignons toxiques", explique Serge Krivobok, professeur et docteur en pharmacie. Sur 3 000 espèces, seule une centaine est comestible. En 2021, plus de 1200 intoxications, dont quatre mortelles, ont été recensées en France.