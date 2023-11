Santé : comment protéger son corps avec le retour du froid en France

Vendredi 24 novembre, le journaliste et médecin Damien Mascret est présent sur le plateau du 13 Heures pour expliquer comment protéger son corps avec le retour du froid en France.

Le froid est de retour en France. Ça a un impact sur notre santé. C’est pourquoi il faut se protéger la peau d’après le journaliste et médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 13 Heures, vendredi 24 novembre. "[La peau] est une véritable carapace qui nous protège. Et malheureusement en hiver, le froid agresse la peau, la dessèche et peut même provoquer des gelures si on reste au froid", explique-t-il. Selon lui, "en dessous de 18° certains commencent à ressentir la morsure du froid". Toutefois, le médecin rappelle que "c’est en dessous de 12° qu’on devient moins habile car l’influx nerveux entre le cerveau et les muscles est ralenti".

Bien manger

Pour se protéger, il faut "garder une discrète couche de gras, qu’on appelle le sébum, à la surface de la peau", indique Damien Mascret. En outre, il faut évidemment "bien se couvrir" avec "des gants et un bonnet". Enfin, "il faut une alimentation riche en fer, vitamines, acides aminés et oméga 3. Ça veut dire des protéines, des poissons gras, des œufs, des noix, huile de noix, huile de colza".