Santé : comment fonctionne le Physioscan, la machine qui permettrait de rééquilibrer les énergies de notre corps ?

Plusieurs naturopathes s'accorderaient sur une théorie pour améliorer notre santé. Selon eux, il faudrait rééquilibrer les énergies de notre corps. Quelle solution pour y parvenir ? L'utilisation d'une machine, le Physioscan, qui permettrait de réparer ce déséquilibre énergétique. En caméra cachée, l'équipe de franceinfo: a décidé de la tester chez un naturopathe.

Des études scientifiques non reconnues

La journaliste infiltrée commence à expliquer ses symptômes : mal de dos, fatigue et stress. C'est à ce moment précis, que le Physioscan entre en jeu. Un casque audio est nécessaire pour réaliser un bilan énergétique. Pendant 30 minutes, la machine analyse les organes et est censée corriger le signal énergétique envoyé par les cellules du corps. Toutefois, un radiologue interrogé, s'est montré plus que sceptique quant à son efficacité."La stimulation de l'oreille qui pourrait entraîner un diagnostic ou un état des lieux, physiquement, cela n'a aucun sens", rétorque Franck Clarot, spécialiste de l'imagerie médicale. Le site Internet avance malgré tout des études scientifiques, mais celles-ci ne sont pas reconnues.