Santé : ces Français touchés par la "fatigue informationnelle"

Durée de la vidéo : 3 min

Santé : ces Français touchés par la "fatigue informationnelle" Santé : ces Français touchés par la "fatigue informationnelle" - (franceinfo)

Article rédigé par franceinfo - F. Valler, B. Véran, M. Barrois, I. Marques, O. Sauvayre France Télévisions

Le flot de mauvaises nouvelles dans l’actualité est de plus en plus présent. Un flot que nous sommes de plus en plus nombreux à avoir du mal à encaisser chaque jour. Cela s’appelle de la "fatigue informationnelle" et toucherait 53% des Français.

Guerre, attentat, catastrophe naturelle, crise économique… L’information est partout, tout le temps. Et ce, alors que devant les écrans se trouvent des personnes de plus en plus vulnérables. Alors peut-on se protéger ? Comment faire ? Comme de nombreux Français, un groupe d’étudiants se sent dépassé, voire désespéré par l’affluence de mauvaises nouvelles. "C’est de l’anxiété par rapport à toutes les horreurs qu’on peut voir, qui sont publiées tout le temps, en permanence. On a moins de distance par rapport à ça", estime une étudiante. Désactiver les notifications Face à ces mauvaises nouvelles, certains ont décidé de désactiver leurs notifications, une stratégie de retrait. Les informations négatives ont un impact réel sur le cerveau. "Quand on consomme des infos anxiogènes, on arrête de respirer, on a des tensions musculaires, on peut avoir des problèmes d’insomnie", détaille le docteur Rapoport-Hubschman.