Santé : 200 victimes du syndrome du bébé secoué chaque année

Tenir sur ses jambes, pour Axel, c'est une épreuve. À trois ans et demi, le garçonnet est infirme moteur cérébral. Il ne marche pas, ne parle pas, son quotidien est rythmé par les séances de stimulation. Une situation de handicap qui n'a rien de congénital. Sa vie a basculé le 7 octobre 2015. Ce jour-là, sa mère, Sophie, est au travail lorsqu'elle reçoit un appel de la nounou d'Axel. L'enfant ne se réveille plus, il faut venir au plus vite. À son arrivée, son fils "était sur le plan de travail de la cuisine, tout nu, il était complètement léthargique".

200 enfants secoués chaque année

Aux urgences, le médecin détecte un hématome sous-dural aigu. Une expertise médico-légale confirmera le pressentiment des parents : Axel a été victime du SBS, le syndrome du bébé secoué. Suspectée, l'assistante maternelle nie être à l'origine des troubles d'Axel. Renvoyée devant les assises du Haut-Rhin, elle encourt 30 ans de réclusion criminelle. En France, plus de 200 enfants seraient chaque année secoués, majoritairement au sein du cercle familial. 20% des petites victimes en décèdent, 70% conservent des séquelles irréversibles.

