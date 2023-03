Reportage Une application permet de suivre les enfants diabétiques à distance : "Il y a toujours quelqu'un avec nous", apprécie une maman

Les acteurs de l'innovation dans le domaine de la santé se réunissent à Paris au salon Medintechs lundi et mardi pour y parler "e-santé". Pour pallier le manque de médecins ou d'infrastructures, des professionnels testent des dispositifs, comme l'application MyDiabby.

Robin a un capteur sur le bras gauche pour lire sa glycémie et une pompe accrochée au bras droit pour recevoir de l'insuline. À 11 ans, il maîtrise parfaitement MyDiabby, une application fournie par l'hôpital de Malaunay, en Seine-Maritime. "Je clique sur : 'Ajouter les données de la journée', montre-t-il. Là, il y a la courbe avec toutes les glycémies".

Cette courbe qu'on voit à l'écran, c'est l'obsession de sa maman, Aude. "Quand je suis allée voir cette nuit, il était limite bas. Donc j'ai arrêté un petit peu le débit de base pour qu'il puisse remonter tout doucement, explique-t-elle. Donc après, il était bien. Il était bien ce matin au petit dej et, depuis, il est trop haut, il est au-dessus de la cible". Si Robin est en hypo ou en hyperglycémie, l'application le signale à ses parents.

"Ça rassure les parents, donc, c'est mieux." Robin, 11 ans à franceinfo

Cette application permet aussi d'être en contact quasi-direct avec l'équipe qui suit Robin pour son diabète. "On nous a appris à régler les doses d'insuline, mais on n'y arrive pas toujours. Si on n'y arrive pas, on peut contacter l'hôpital et on a toujours quelqu'un - une infirmière en diabétologie, un diabétologue - qui peut regarder comme ça, vite fait, et nous donner des conseils, nous faire changer les ratios. On n'est pas perdu. Il y a toujours quelqu'un avec nous", confie Aude, une maman visiblement rassurée par le système.

L'application My Diabby permet de suivre les enfants diabétiques à distance. (ANNE-LAURE DAGNET / RADIO FRANCE)

Dans la région de Rouen, 370 enfants diabétiques sont suivis avec cette application. Elle permet au docteur Alexandre Naccache d'intervenir quand les taux de glycémie varient dangereusement. Chez les tous petits, c'est assez fréquent ou quand les enfants attrapent un virus ou ne suivent pas rigoureusement le traitement.

"On voit vraiment beaucoup de choses sur ce qui se passe dans le quotidien des patients." Dr Alexandre Naccache à franceinfo

"On peut voir vraiment à quel moment ils sont en hyperglycémie, à quel moment ils sont hypoglycémie, on voit les doses qui sont faites, les doses qui ne sont pas faites, énumère le Dr Naccache. L'autre avantage, en effet, c'est de pouvoir faire parfois un suivi plus rapproché sans que les parents ne doivent venir à l'hôpital. Pour des patients qui sont assez éloignés, qui ont des moyens de locomotion un peu difficiles, c'est un autre avantage", apprécie le pédiatre.

L'application a un autre avantage pour Robin : elle lui permet d'aller en vacances chez sa grand-mère sans qu'elle n'ait à surveiller le diabète de son petit-fils. Les parents de Robin s'en occupent à distance.