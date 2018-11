L’absentéisme au travail coûte 108 milliards d’euros par an, selon un think tank libéral

C'est ce qu'affirme l’Institut Sapiens dans une étude relayée par "Le Parisien / Aujourd'hui en France", mercredi 21 septembre.

L'absentéisme au travail a un coût. Et selon l’Institut Sapiens, un think tank libéral, il s'élève à 108 milliards d'euros par an, en France, rapporte Le Parisien / Aujourd'hui en France, mercredi 21 novembre. Pour se faire une idée de ce que représente ce montant, l’Institut remarque que cela équivaut au budget de l'Education nationale.

Comment ce chiffre a-t-il obtenu ? Les auteurs de l'étude ont additionné "les salaires versés aux absents, le temps passé par l’équipe pour corriger les dysfonctionnements liés aux absences, l’achat de services externes non prévu", précise le quotidien. Dans le détail, cela représente en moyenne 3 521 euros par an pour un salarié du privé et 6 223 euros dans le public.

Conditions de travail dégradées

Les causes de cet absentéisme sont multiples. Il faut tout d'abord écarter, selon les termes de l'étude, les "salariés oisifs ou fainéants" qui sont une exception. Les maladies, les accidents du travail, les congés maternités et les autres causes inévitables représentent un tiers du volume total des absences.

L'enquête montre que les deux autres tiers sont des absences liées à la vie privée, à des raisons psychologiques (comme les burn-out), ou à des problèmes physiques. Toujours selon l'étude, ces absences sont expliquées "dans 99% des cas par des conditions de travail dégradée", "une organisation du travail défaillante" et "des défauts de management de proximité".