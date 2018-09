Plan santé : certaines communes ont déjà des médecins généralistes salariés

C'est l'une des mesures immédiates du Plan santé présenté par Emmanuel Macron mardi 18 septembre. 400 postes de médecins généralistes seront salariés par l'État afin de couvrir les déserts médicaux. Le Dr David Lacroix était lui médecin libéral à Rignac (Aveyron) avant d'accepter le statut de salarié à Decazeville afin de mieux prendre soin de ses patients.

Une meilleure qualité de vie

"La médecine générale en libéral est compliquée, il y a de moins en moins de médecins, plus d'activité, plus de patients. On est débordés par le côté administratif, on est peu de temps avec le patient maintenant", explique le médecin qui a ainsi changé sa manière de travailler. Les collectivités n'hésitent plus à investir afin d'attirer ces précieux médecins. Ces derniers gagnent ainsi moins qu'en libéral, mais auront une meilleure qualité de vie.

