Somme : une exposition à Amiens pour alerter sur le cancer du sein

Des photos comme symbole d'une renaissance, celle de ces femmes touchées par un cancer du sein et de leur lente reconstruction. "Quand on n’a plus de pilosité, quand on n’a plus de cils et de sourcils, c'est compliqué. Même en se maquillant, on a du mal à cacher. C'est compliqué de se regarder dans le miroir", témoigne Virginie Korus. Face à l'objectif, ces patientes se réapproprient leur féminité et osent afficher leur corps, malgré les traces laissées par la maladie.

Éveiller les consciences

"J'ai la chance d'avoir quelqu'un qui m'a accepté directement et qui aime mes cicatrices, qui m'a fait aimer mes cicatrices", raconte une patiente photographiée. Derrière cette exposition, deux étudiantes en médecine avec un objectif. "C'est vraiment de se dire : 'cette femme-là me ressemble et elle non plus n'était pas prédestinée à avoir un cancer. Il faudrait peut-être que j'aille me faire dépister, cela pourrait me sauver la vie'", explique Florine Muller, à l'origine de l'exposition hébergée par le CHU d’Amiens (Somme) jusqu’à la fin octobre.

Le JT

Les autres sujets du JT